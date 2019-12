Em breve, lançamento do residencial ‘Mansão José Lauro Costa’ em Jequié

O mercado imobiliário não para de oferecer alternativas aos jequieenses. A expectativa agora gira em torno do lançamento do residencial ‘Mansão José Lauro Costa’, o mais novo empreendimento vertical na cidade da Souza Gomes com a Realize Imobiliária. O edifício, com 16 andares, vai ocupar uma área de mais de 3.500m no bairro São Luiz, com área verde, piscina com borda infinita, academia, espaço gourmet, garagem, salão de eventos, brinquedoteca, praça com fonte e mais. Mais uma excelente opção para quem quer morar bem!