IFBA Jequié anuncia ampliação da oferta de cursos de nível superior e de pós-graduação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA campus Jequié expande sua oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A partir de 2020, serão dois novos cursos de graduação na modalidade EAD (Ensino a Distância): Administração Pública e Educação Física, uma nova especialização lato sensu, também EAD: Ensino de Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental – Ciência é 10!, além do mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – Profnit.

Os processos seletivos dos cursos Profnit, Administração Pública e Educação Física já estão em fase de conclusão. Para o curso de especialização em Ensino de Ciências, voltado a professores de disciplinas ligadas à área de ciências naturais de escolas públicas de níveis fundamental e médio, o Edital 04/2019 está aberto para inscrições online até o dia 17 de dezembro de 2019 para a formação da primeira turma, com previsão de início das aulas em fevereiro de 2020.

O curso de Especialização em Ensino de Ciências para os anos Finais do Ensino Fundamental – CIÊNCIA É 10! é o primeiro curso de especialização EAD do IFBA que será oferecido em diferentes polos UAB pela Bahia e também no estado de Sergipe. Somente os Campi de Jequié e Eunápolis estarão com oferta própria.

Os detalhes da oferta do curso foram definidos em reunião realizada no último dia 03n no campus Jequié, entre a direção do IFBA, da coordenação do Polo de Apoio Presencial Rio de Contas da UAB/Jequié e da coordenação do Ciência é 10!

Confira a lista dos 11 cursos oferecidos pelo IFBA campus Jequié em 2020:

Nível Médio (Integrado)

Técnicos em Eletromecânica

Técnico em Informática

Técnico de Nível Médio (Subsequente)

Técnicos em Eletromecânica

Técnico em Informática

Graduação

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Bacharelado em Administração Pública (EAD)

Licenciatura em Educação Física (EAD)

Especialização Lato Sensu

Formação Docente e Práticas Pedagógicas

Gestão e Educação Ambiental

Ensino de Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental – Ciência é 10! (EAD)

Especialização Stricto Sensu (Mestrado)

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – Profnit