Cestas Básicas da Campanha Natal Sem Fome serão entregues dia 22

Depois de seis domingos seguidos percorrendo vários bairros da cidade, a Campanha Natal Sem Fome 2019 concluiu a fase de arrecadação de alimentos neste domingo (15dez19), demonstrando, mais uma vez a força do voluntariado. De acordo com o jornalista Ari Moura, mais de duas toneladas de alimentos foram doadas neste período. “Conseguimos arrecadar bem com a generosidade do povo de Jequié”, afirmou, acrescentando que ainda faltam produtos como: feijão, farinha, café e óleo para completar algumas cestas e quem ainda quiser ajudar pode fazer doações diretamente no Quartel do Corpo de Bombeiros no horário comercial até quinta-feira. A entrega esta programada para domingo, dia 22, as 8 horas da manhã no Corpo de Bombeiros com as famílias cadastradas.