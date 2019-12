Projeto Judô Ação encerra suas atividades relativas ao ano de 2019 nesta segunda, dia 16

O Projeto Judô Ação encerra suas atividades relativas ao ano de 2019 nesta segunda-feira (16dez19), em solenidade a ser realizada, às 189 horas, no auditório do CEEP Reges Pacheco. O evento será marcado com a premiação dos Melhores do Ano, entrega de Certificados e Troca de Faixas dos alunos, além das homenagens aos colaboradores. “Este é um momento marcante para todos nós, não somente pelos títulos conquistados pelos atletas, mas, principalmente, pelo seu grande alcance social”, disse o coordenador Arlon Ferreira, em entrevista ao jornalista Souza Andrade (Jequié FM 89,7) na manhã de hoje. Entre os atletas homenageados está o heptacampeão brasileiro sênior Diego Santos. Todos estão convidados para participar da solenidade.