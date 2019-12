Rita Rodrigues tem nome escolhido como pré-candidata a prefeita de Jequié

Pelo menos uma mulher poderá disputar a Prefeitura de Jequié nas eleições de 2020. Rita Rodrigues foi escolhida como pré-candidata do PCdoB em reunião do partido realizado no sábado (14dez19). O encontro contou com a participação da deputada federal Alice Portugal. “Jequié precisa encontrar seu rumo de cidade grande, desenvolvida, referência de progresso para toda região”, afirmou a postulante.

Segundo o comitê municipal do partido, a pré-candidatura de Rodrigues nasce da vontade de debater os rumos da cidade e apresentar projetos que melhorem as condições de vida das pessoas, valorize os servidores e aumente a eficiência dos serviços públicos com a correta aplicação dos recursos.

Rita se apresenta aberta a dialogar com todas as organizações de trabalhadores e empresariais e forças políticas que querem um rumo diferente para Jequié. “Em minha experiência no Legislativo e no Executivo já fizemos muito por Jequié e queremos fazer muito mais” destacou.

Rita Rodrigues já foi vereadora e foi vice-prefeita na ocasião em que Reinaldo Pinheiro administrou o Município. Na história de Jequié apenas uma mulher foi eleita para governar a cidade: Tânia Britto (2013-16).

Rita Rodrigues e Alice Portugal