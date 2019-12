Depois de anos no Itaú de Jequié, Arlon Ferreira, assume gerência do banco de Candeias

Depois de anos no banco Itaú de Jequié, Arlon Ferreira assume a gerência da agência de Candeias, uma das principais da região metropolitana de Salvador. A mudança faz parte da estratégia da empresa. Para o seu lugar, a instituição designou Jackson Willian. O novo gerente foi apresentado ao público por Arlon durante a solenidade de encerramento das atividades de 2019 do Projeto Judô Ação, no CEEP Reges Pacheco, na noite desta segunda-feira (16dez19), cujo evento contou com a presença do prefeito Sérgio da Gameleira, do presidente da Câmara de Vereadores, Tinho, empresários e representantes de órgãos públicos, entidades e moradores de vários bairros que acompanharam o evento.

Jackson Willian e Arlon Ferreira