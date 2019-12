Inscrições para o Vestibular 2020 da Uesb já estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2020 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb foram abertas nesta segunda-feira (16dez19) e permanecerão até 6 de janeiro de 2020 e devem ser feitas exclusivamente pela Internet. As provas acontecerão nos dias 2 e 3 de fevereiro, nas três cidades de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. A Instituição oferece 1.186 vagas para seus cursos de graduação, sendo 709 para o primeiro período letivo e 477 para o segundo semestre. De acordo com a Universidade, metade das vagas será disputada em ampla concorrência e os outros 50% serão destinados aos candidatos cotistas. Além disso, a Universidade disponibiliza três vagas adicionais para quilombolas, indígenas ou pessoas com deficiência, em cada curso.

Imagem arquivo: Souza Andrade