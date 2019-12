Pastor Ivan Luiz lançará livro “Pérolas do Getsêmani”, na quinta, dia 19

“Pérolas do Getsêmani”. Este é o titulo do livro de autoria do Pastor Ivan Luiz, cujo lançamento ocorrerá na Casa Romanos XII, nas proximidades da Vela Cultural e da empresa Mistura, no bairro Mandacaru, às 19 horas de quinta-feira (19dez19). Todo o dinheiro arrecadado com sua venda será destinado as obras de ampliação da Igreja Família de Deus. O pastor Ivan Luiz, que é um exímio pregador, transfere para o livro toda sua capacidade de bom orador, imprimindo uma linguagem acessível e objetiva, mas o destaque maior fica por conta das reflexões densas sobre a importância do ser humano aproveitar as oportunidades como aprendizado para vencer suas angústias. “Feliz é aquele que não faz do Getsêmani um lugar de lamento e sim de oportunidade” destacou em entrevista ao jornalista Souza Andrade (Jequié FM 89,7) na manhã desta terça-feira, 17.