Projeto Judô Ação promove Festa dos Destaques de 2019

O Projeto Judô Ação ganhou uma dimensão muito grande em quantidade de alunos e qualidade dos serviços prestados, com um alcance social relevante, atendendo comunidades de populares da cidade. Este fato concreto pôde ser observado na Cerimônia de Destaques do Ano e Entrega de Faixas e Certificados aos atletas realizada no auditório do CEEP Regis Pacheco, na segunda-feira (16dez19).

Cerca de 700 pessoas lotaram o espaço para vivenciar o encerramento das atividades relativas a 2019. O atleta do Projeto e da Seleção Brasileira de Judô, Diego Santos, foi um dos homenageados pela recente conquista do heptacampeonato brasileiro e por permanecer no ranking nacional de sua categoria (-66kg) desde 2016.

A abertura do evento ficou por conta da Orquestra Clássica Popular de Jequié comandada pelo maestro Tiago e contou com a presença do coordenador do Judô Ação, Arlon Ferreira; prefeito, Sérgio da Gameleira; vice-prefeito, Hassan Iossef. presidente da Câmara, vereador Tinho; presidente do Rotary Clube de Jequié-Norte, Edson Cardoso; presidente do Rotary Clube de Jequié-Cidade Sol, Wilma Stock; empresário Eliandro Miranda; jornalista Wilson Novaes Jr. secretário de Governo, Alex Santos e o heptacampeão Brasileiro de Judô, Diego Santos.

“Momento de agradecimento a todos que apoiaram o Judô Ação: Prefeitura, Câmara, patrocinadores, instituições parceiras, imprensa e todos os profissionais envolvidos no Projeto e mito especialmente aos alunos e seus familiares. Muito Obrigado a todos!”, destacou Arlon.

Prefeito Sérgio da Gameleira participou da Solenidade Jornalista Souza Andrade e outros profissionais foram homenageados