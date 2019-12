Aiquara: Presidente da Câmara, vereador Pequinho, tem contas aprovadas Pelo TCM pelo 4° ano seguido

O Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, “APROVOU” sob a relatoria do Conselheiro Antônio Emanuel, nesta quinta-feira (19/12), as contas da Câmara Municipal de Aiquara referentes ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do vereador presidente Péricles Ferreira Alves, popular Pequinho. Com a decisão desta quinta-feira (19dez19), Pequinho registra a quarta conta consecutiva (2015/2016/2017/2018) APROVADA pelo Tribunal, o que é algo inédito na história de Aiquara, e que demonstra seu compromisso, ética e responsabilidade no trato com o Erário Público.

O vereador compartilha a APROVAÇÃO das contas com toda sua equipe técnica da Câmara de Vereadores e em especial com os colegas vereadores que sempre confiaram em seu potencial como gestor, quando o reconduziram mais uma vez à Presidência da Câmara. “Só me resta agradecer aos que sempre acreditaram e continuam acreditando no meu compromisso e responsabilidade em gerir bem e representar aquela Casa de Leis”.