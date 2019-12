Gestão Sérgio da Gameleira dar presente de grego aos servidores no apagar das luzes de 2019

Nada é tão ruim que não possa piorar. Os servidores públicos do município de Jequié receberam um presente de grego neste Natal de 2019. A Gestão Sérgio da Gameleira informa, nesta quinta-feira (19dez19), que não vai pagar o 13º salário na data anunciada pela própria Prefeitura de Jequié, ou seja, 20 de dezembro. E não é só. Informa também que o pagamento será dividido em duas parcelas iguais, sendo a primeira (50%) prevista para o próximo dia 30 de dezembro e outra (50%) em 28 de janeiro de 2020. A prefeitura alega impossibilidade de honrar tal pagamento nesta data (20 de dezembro), após ter reavaliado a situação financeira do Município.

Assim que tomou conhecimento, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jequié – Sinserv – reagiu, emitindo um Comunicado, em que lembra que este não foi o acordado na reunião entre secretários municipais e direção do SINSERV, na Prefeitura, no último dia 9 de dezembro. “O SINSERV informa que não fez acordo algum de parcelamento e não concorda com essa forma de pagamento do 13º salário”, disparou.

Para o presidente da entidade sindical, Venício Lucena, a atitude da Gestão Sérgio da Gameleira mostra, mais uma vez, o descaso com o município de Jequié, tendo em vista que, o não pagamento dos salários em dia, também causa enorme dano ao comércio e a sociedade em geral. Na mesma Nota, a direção do SINSERV convoca a categoria para uma concentração na porta da Prefeitura nesta sexta- feira, 20, às 8 da manhã, com o objetivo de levar ao gestor a mensagem de que os trabalhadores não aceitam essa decisão.

A APLB também reagiu com uma Nota em que reclama ainda da redução dos vencimentos dos professores municipais com a suspensão do pagamento da Gratificação de Valorização/Regência, a partir de julho deste ano, por um decreto do prefeito. A entidade clama os servidores, ativos e aposentados a participarem de protesto na porta da Prefeitura às 8 horas da manhã desta sexta-feira, 20.