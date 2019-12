Novos gritos de protestos ecoam nas ruas da cidade de Jequié contra Gestão Sérgio da Gameleira

Gritos de protestos ecoaram nas ruas da cidade de Jequié nesta sexta-feira (20dez19). Eram os servidores públicos municipais em mais uma manifestação para denunciar a falta de zelo da Gestão Sérgio da Gameleira com os funcionários e alertar a sociedade para o caminho sem volta de uma crise que se agrava com o tempo. Motivos não faltam para os trabalhadores soltarem sua voz. O estopim, desta vez, foi o fato de a Prefeitura não ter honrado com o pagamento do 13º salário conforme havia prometido.

O grupo de servidores, liderados pelos sindicatos: Sinserv, APLB e Sind-ACS-ACE, inicialmente, promoveu manifestação na porta da Prefeitura. Em seguida saiu em caminhada com destino ao Centro, onde houve concentração em frente da Câmara. Ali encontraram apoio dos vereadores Careca, Tinho, Colorido, Soldado Gilvan, Joaquim Caíres, Reges e Laninha, com quem se reuniram no plenário para traçar estratégias em busca de uma solução para os problemas enfrentados pela massa trabalhadora.

O desapontamento com a Gestão Sérgio da Gameleira, que prometeu fazer tudo diferente de sua antecessora Tânia Britto, é muito grande. Essa desilusão é observada em cada servidor público que convive com momentos de incertezas. “Perdemos a fé que tínhamos no prefeito, ele traiu a nossa confiança, disse um deles em conversa com a reportagem do Blog jequieeregiao.com.br durante o ato na porta do legislativo.

Comerciantes e demais pessoas que acompanharam a manifestação nas ruas da cidade na manhã desta sexta, também não escondem sua perplexidade com o que vem acontecendo. “Vejo Jequié caminhando para um abismo. A economia, que já sofre em virtude da crise nacional, observa uma situação extremamente preocupante, sem que ninguém de direito tome uma providência para salvar o Município do caos total que se avizinha” desabafou um empresário que se diz decepcionado pelo erro que cometeu nas eleições de 2016. “Joguei meu voto no lixo”, detonou.

Lamentações e decepções tomam conta das ruas do Centro

Reunião com vereadores na Câmara