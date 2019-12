Zé Cocá destaca importância do PL que transfere semi anel rodoviário para a União

O deputado estadual Zé Cocá (PP) será o relator do Projeto de Lei 23.675/19, enviado à Assembleia Legislativa da Bahia pelo Governo do Estado, que autoriza a transferência para a União do trecho da Rodovia BA-130 (Semi Anel Rodoviário de Jequié) que interliga a BR 116 à BR 330. Ele explicou que a transferência é importante porque vai permitir a requalificação do semi anel rodoviário de Jequié, tornando o trânsito mais seguro. “Uma boa e feliz iniciativa do governador Rui Costa”, afirmou Cocá.