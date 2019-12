Distribuição de Cestas de Alimentos marca encerramento da Campanha Natal Sem Fome 2019

A Campanha Natal Sem Fome 2019 foi encerrada no Quartel do Corpo de Bombeiros de Jequié, neste domingo (22dez19), com a distribuição de cerca de 500 cestas de alimentos a famílias previamente inscritas. Foi o coroamento de semanas de intensas atividades desenvolvidas por um grupo de voluntários que arrecadou doações de casa em casa nos bairros. “Sempre achamos que é possível fazer mais, mas estamos satisfeitos pela mobilização dos voluntários e da própria população que atende o apelo que é feito todos os anos”, comenta o jornalista Ari Moura, um dos entusiastas do movimento. Além do Corpo de Bombeiros, a Campanha envolve a Jequié FM, jornal A FOLHA, Rotary Club de Jequié-Cidade Sol, Pax Nacional, Naiane Som, Ação Sobre Rodas e outros.