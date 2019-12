Avenida Santa Luzia será totalmente requalificada

A Avenida Santa Luzia, no bairro Joaquim Romão, será totalmente requalificada. A verba para as obras já está empenhada. Serão investidos pelo Governo Federal mais de R$970 mil na revitalização do canteiro, arborização, nova pavimentação, nova iluminação e sinalização. “Somente a parte de drenagem, que é mais complexa e exige mais recursos financeiros não entra neste projeto, mas, certamente, teremos uma nova avenida”, destacou o vereador Gutinha, durante reunião do deputado federal Leur Lomanto, na sexta-feira (20dez19). Segundo Gutinha, o projeto foi elaborado pela Prefeitura. “Atendemos mais uma solicitação do vereador Gutinha que sabe da importância dessa nova avenida para a cidade, especialmente para os moradores do Joaquim Romão”, comentou Leur.

Verba atende pedido do vereador Gutinha