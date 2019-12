CDL e ACIJ entregam premiação a mais dez consumidores contemplados pela Campanha Natalina de Jequié

A magia do dezembro continua no ar no comércio de Jequié com a Campanha Natalina da CDL e da ACIJ. Mais dez pessoas que optaram em fazer suas compras de fim de ano nas lojas credenciadas foram contempladas no terceiro sorteio e já receberam a premiação no valor de R$998,00 (para cada cliente). A entrega da premiação foi feita pelo presidente da CDL, Antonio Triffino Jr., na sexta-feira, (20dez19).

Depois de já ter premiado trinta consumidores, a expectativa, agora, gira em torno do último sorteio do ano marcado para a próxima sexta-feira, dia 27. E vai ser diferente: um único consumidor vai levar DEZ SALÁRIOS. Assim, continue comprando no comércio de Jequié e concorra a este valioso prêmio que pode mudar sua vida. Faça suas compras nas lojas credenciadas, cadastre no site https://www.campanhacdljequie.com.br/ digitando o número do cupom, acompanhe o sorteio e boa sorte!

Eis a relação dos sorteados desta sexta-feira, dia 20:

Caio Tosta Ribeiro – Jequiézinho – Empresa: Kakau Outlet

Adriellen Santos Pereira – Cansanção – Empresa: A Fórmula

Márcia Lúcia C.S. Moreno – Jequiezinho – Empresa: Albatroz Tecidos

Herbert Silva Amaral – Joaquim Romão – Empresa: Supermoda

Thairine Santos Souza – Mandacaru – Empresa: Supermercado Glória

Anderson Santos da Hora – Joaquim Romão – Empresa: A Fórmula

Gidalva Gurunga da Silva – Joaquim Romão: Empresa: Pax Nacional

Geiza Alves Rodrigues – Mandacaru – Empresa: Barreto Material de Construção

Marilene Maria de Souza – Joaquim Romão – Empresa: Meira Confecções

Taiane Almeida Araújo Santana – Joaquim Romão – Empresa: Galeria Positivo