Deputado Leur Jr. destina mais de R$10 milhões em emendas para Jequié em apenas um ano de mandato

Sem discursos demagógicos, nem politicagens. Assim foi a apresentação do deputado federal Leur Lomanto Jr. das atividades dos primeiros 10 meses de seu mandato no Congresso Nacional (de 02 de fevereiro a 20 de dezembro), em reunião aberta realizada na Câmara de Vereadores de Jequié, nesta sexta-feira (20dez19), em que reuniu representantes de entidades sociais, lideranças comunitárias, vereadores e outros. Neste curto espaço de tempo, mais de R$10 milhões já foram alocados junto à União para serem aplicados em Jequié nas áreas consideradas prioritárias pela população: saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura, esporte, agricultura, geração de emprego e renda.

Aos representantes da APAE, Ser Livre, Asceeje, Fuan e Abrigo dos Idosos foi entregue, oficialmente, documento de empenho de verbas no total de R$500 mil. Tratores e outros equipamentos estão sendo entregues a associações de pequenos produtores rurais como incentivo à produção agrícola. “Historicamente, as cidades sempre foram atendidas antes, deixando a zona rural por último. Leur fez diferente. A Fazenda Velha foi lembrada primeiro” lembrou o líder comunitário Antônio Queiroz, seguindo a linha da fala de Moana Meira que também agradeceu ao deputado pelo olhar especial a quem tanto precisa de auxilio para manter seus projetos e programas sociais.

Dos mais de dez milhões de reais alocados da União para o Município, parte foi liberada e outras já estão empenhadas para investimentos em melhorias no Centro de Especialidades Odontológicas e dos Centros de Saúde Almerinda Lomanto e Sebastião Azevedo, construção do Posto Médico da Caixa D’Água e reformas em Santa Rita e Nova Esperança no valor de R$2 milhões; para a área de infraestrutura, a quantia para a construção da Praça do Agarrajão foi aumentada para R$1,8 milhão e R$970 mil estão garantidos para a revitalização da Av. Santa Luzia. Tem também para a restruturação do Distrito Industrial, construção de praça no Sol Nascente com quadra poliesportiva, ampliação da arquibancada do Waldomirão, verbas destinadas para a Uesb, além de R$550,00 para apoio aos projetos de desenvolvimento sustentável.

A prestação de contas de um mandato parlamentar em reunião aberta como a realizada pelo deputado federal Leur Lomanto Jr. deve servir de inspiração para aqueles que receberam expressiva votação neste Município, e que estão sendo desafiados a destinar, ao menos, metade das emendas impositivas a que cada parlamentar federal tem direito (cada deputado federal tem direito a R$15 milhões por ano).