Gestão abandona Teatro Municipal de Jequié

Qual será o fim do prédio do Teatro Municipal de Jequié? Em virtude do estado de abandono em que ele permanece, o questionamento é sempre apropriado. O imóvel, de grande valor sentimental para a cidade, continua fechado. O local já não tem serventia para a população faz tempo e o descaso do poder público preocupa ainda mais porque a falta de uso do antigo e malcuidado imóvel só faz aumentar a apreensão daqueles que temem pelo seu desmoronamento, fim que outros prédios antigos tiveram. Os sinais de desgaste estão por toda parte, dentro e fora. “O poder público não tem demonstrado nenhuma preocupação com a situação do nosso Teatro”, lamenta o vereador Colorido que esteve no local. “Nós da bancada da minoria temos alertado para o problema, mas a gestão ignora”, reclama.