Leur anuncia aumento para R$1,8 milhão valor da emenda para construção da ‘Pç. do Agarrajão’

O valor da emenda parlamentar para a construção da ‘Praça do Agarrajão’, na Urbis, subiu de R$1,5 milhão para R$1,8 milhão. A informação foi transmitida ao presidente da Câmara, vereador Tinho, pelo deputado federal Leur Lomanto Jr. durante reunião na última sexta-feira (20dez19). A primeira parte foi alocado junto ao Ministério de Infraestrutura e os R$300 mil complementares junto ao Ministério do Turismo. A verba faz parte do montante, superior a R$10 milhões, conseguido por Leur por meio de emendas parlamentares. “Leur representa, com dignidade, o município de Jequié no Congresso Nacional. Em menos de um ano como deputado federal já fez mais do que muitos que estão em Brasília por mais tempo. Agradecemos e parabenizamos pela maneira séria e honrada como conduz seu mandato”, elogios o vereador Tinho.

Emenda atende pedido do vereador Tinho