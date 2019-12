Projeto Judô Ação domina as premiações na Festa dos Melhores do Ano 2019 da FEBAJU

O Projeto Judô Ação dominou as premiações na Festa dos Melhores do Ano 2019, evento promovido pela Federação Baiana de Judô. A solenidade foi realizada no Centro Pan-americano, em Lauro de Freitas, neste sábado (21dez19). Além de campeão baiano Absoluto, o Judô Ação conquistou o campeonato baiano Sênior, Sub 21; Faixa Preta e Dan Gai (até faixa marrom). E teve mais: Diego Santos foi eleito o Atleta do Ano no geral, Marcel Assunção o Destaque de 2019 e Arlon Ferreira, o técnico Destaque do Ano.

A atuação do Projeto Judô Ação garantiu ainda o tricampeonato por Equipe, Sub 18, Sub 21 e na categoria Sênior, além de ter os seguintes atletas Melhores do Ano: Daniel Costa – Sub 13

Rebeca Silva – Sub 15

André Lucas – Sub 18

Dario Guimarães – Sub 18

Sabrina Souza – Sub 18

Ana Julia – Sub 18

Yuri Dorea – Sub 21

Andre Lucas – Sub 21

Keven Luan – Sub 21

Iago Oliveira – Sub 21

Marcel Assunção Sub 21

Karen Fernanda – Sub 21

Diego Santos – Sênior

Matheus Correia – Sênior

André Santiago – Sênior

Keven Luan – Sênior

Viviane Souza – Sênior

Karen Souza – Sênior

Sildiran Silva – Master

Cristiane Silva – Master

John Marley – Categoria Especial

“Só nos resta parabenizar os atletas, seus familiares, comissão técnica, patrocinadores, parceiros e a toda torcida. Estamos muito felizes com o resultado alcançados e isto renova nossas energias para continuarmos trabalhando com a mesma seriedade e compromisso com o social em 2020”. Que Deus abençoe a todos”, comentou o coordenador do projeto, Arlon Ferreira.