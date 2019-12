Reestruturação do Distrito Industrial deve sair do papel em 2020

A expectativa é de que o governo inicie as obras de reestruturação do Distrito Industrial em 2020. A informação foi transmitida ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié, Mateus Azevedo, na sexta-feira (20dez19) pelo deputado federal Leur Lomanto, o primeiro a assegurar a destinação de verbas do orçamento da União (R$1,5milhão) para a execução das obras. A partir daí, outros federais também anunciaram a alocação de recursos financeiros para as obras de pavimentação, iluminação, restauração dos passeios, entre outras. “Sempre confiamos na força da união”, disse o presidente da ACIJ, ao se referir a Audiência Pública promovida pela Câmara, em conjunto com os empresários, apostando na participação de todos em torno de um projeto grandioso com grande alcance social, pois as melhorias beneficiarão milhares de trabalhadores, inclusive com a possibilidade de atração de novos investimentos no Distrito Industrial de Jequié.

Presidente da ACIJ, Mateus Azevedo, otimista com o resultado da luta