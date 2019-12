Governo anuncia construção de mais um complexo poliesportivo em Jequié

Jequié e outras quatro cidades baianas serão beneficiadas já na primeira etapa de construção de 20 Complexos Poliesportivos e Educacionais no Estado. O Edital de Licitação para esses primeiros complexos foi publicado no Diário Oficial no sábado (21dez19). Além de Jequié, serão contemplados Irecê, Riachão do Jacuípe, São Gonçalo dos Campos e Conceição do Coité. Do projeto consta a implantação de equipamentos como ginásio de esporte, piscinas, campos de futebol e pista de atletismo, dentre outros. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, visa requalificar a infraestrutura de educação, esporte, lazer e cultura, disponibilizando equipamentos com moderno padrão arquitetônico e fortalecendo a prática esportiva, artística e cultural no currículo escolar.

Além da rede estadual, os complexos atenderão aos estudantes das redes municipais e particular, e a comunidade. Esta iniciativa vai ao encontro dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que têm como meta a ampliação da jornada escolar e de tempo integral.

Vale salientar que Jequié já dispõe de um Ginásio de Esporte, construído no bairro Jequiezinho nos anos de 1980 e encontram-se paralisadas as obras de construção do CIE – Centro de Iniciação Esportiva, no bairro Pompílio Sampaio, a partir de convênio do Município com a União.

População aguarda conclusão do projeto CIE. Imagem: Souza Andrade