Jequié conquista Torneio de Verão de Handebol Feminino

O esporte de Jequié encerra a temporada 2019 com mais um título em sua coligação. A equipe de handebol da cidade, formada por um grupo de jovens e que passa por um processo de renovação venceu o Torneio de Verão, realizado no Ginásio de Esporte Aníbal Brito, neste Município, no domingo (22dez19). Oito times participaram: Jequié, Independes Handebol, JEC Handebol, Ipiaú, Itagibá, ACHA, Dário Meira e Aiquara. No masculino, o título ficou com Ipiaú.

“O handebol feminino de Jequié vem se destacando nos últimos dois anos, participando de várias competições na região. Mesmo com muitas dificuldades conseguimos importantes vitorias e sempre temos atletas premiadas como melhor atleta da partida e/ou do campeonato” afirma Lailan Lopes, atleta do Jequié. Fotos: Emanuel Jr.