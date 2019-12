Jequié é a primeira cidade do interior da Bahia a dispor de CASTRAMÓVEL

O deputado federal Leur Lomanto Jr. foi as redes sociais nesta segunda-feira (23dez19) para anunciar a chegada, em Jequié, do primeiro CASTRAMÓVEL do interior da Bahia. A verba para a sua aquisição foi destinada para o Município através de emenda parlamentar, atendendo uma importante demanda da população local. O Castramóvel vai atender gratuitamente cães e gatos em Jequié, a partir do início de 2020, levando em consideração os critérios a serem anunciados pela prefeitura, como agendamento prévio: cadastramento e triagem que devem ser feitos antes do animal ser encaminhado para o procedimento de castração. Para realizar a castração, o animal deve ter de seis meses a cinco anos de idade. O tutor do animal deve apresentar documentação atualizada. Em breve, a Secretaria Municipal de Saúde deverá divulgar o cronograma de atendimento.