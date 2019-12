Jequié está na relação dos municípios baianos que vão ter participação menor nas cotas do ICMS de 2020

Jequié aparece na relação dos municípios baianos que vão ter participação menor nas cotas do ICMS de 2020 em comparação com este ano. De acordo com dados oficiais, dos 417 municípios, apenas 103 municípios vão ser beneficiados com um aumento de participação na arrecadação proveniente do rateio de 25% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os dados constam de processo de auditoria, cuja Resolução foi aprovada, no último dia 17dez19, pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), sobre a base de dados usada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) para o cálculo do Índice de Valor Adicionado dos municípios, que compreende informações contidas em diversos documentos econômico-fiscais.

Um dos destaques entre os municípios que registraram variação positiva no Índice de Participação dos Municípios de 2020 está Maracás com 117,94%. Lafaiete Coutinho também registrou variação para cima de 0,45. Além de Jequié (0,28) sofrerão queda as cidades: Jaguaquara (8,62), Jitaúna (1,53), Lajedo Do Tabocal (5,37), Aiquara (6,64), Apuarema (11,14), Ipiaú (4,30), Itagi (7,22), Itagi (7,22), Itagibá (18,98), Itiruçu (5,43) E Manoel Vitorino (1,16).

Foto extraída do Portal Municípios – A TARDE