Servicol funciona em novo enderenço: Rua Frederico Costa

Além da marca forte e representativa, a Servicol Soluções Contábeis LTDA. inaugura um novo tempo com uma bela estrutura em seu novo endereço: Rua Frederico Costa, Centro da cidade de Jequié (fim da Rua do Germanos Hotel). Anteriormente funciona na Rua Felix Gaspar, em cima do Supermercado Mini Preços.

A empresa, que presta bons serviços, ganha condições, com sua nova sede, de proporcionar um atendimento ainda mais qualificado. Parabéns aos sócios Josué, Antonio Biato, Dílson, Firmina e Júlio.

Imagem: Souza Andrade