Prefeitura de Itagi entrega cestas básicas em parceria com comerciantes

A Prefeitura de Itagi, em parceria com comerciantes e colaboradores, realizou a entrega de mais de 300 cestas básicas de Natal a famílias carentes do Município. A ação aconteceu na segunda-feira (23dez19), na Praça São José. Para o prefeito Olival Andrade a entrega das cestas simboliza o compromisso da gestão com essas famílias que se encontram em condições de vulnerabilidade social e que tanto precisa desse olhar especial. “Fiz questão de participar da entrega das cestas e poder desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para essas pessoas” ressaltou.