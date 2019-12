Economia sofre duro revés com não pagamento do 13º pela Prefeitura de Jequié

O comércio da cidade sofreu mais um duro revés neste fim de ano com o não pagamento do 13º salário aos servidores públicos do município de Jequié dentro do prazo estabelecido. O mesmo sofrimento já havia sido experimentado no meio do ano, quando a gestão do prefeito Sérgio da Gameleira não antecipou a metade do pagamento como de costume em Jequié. Sem esse dinheiro extra dos servidores, aposentados e pensionistas, a economia se vale dos recursos do FGTS liberados pelo governo federal. Como era de se esperar, as reclamações são generalizadas, pois o município como o todo acaba pagando quando grande volume de recursos financeiros deixa de circular no mercado. Os prejuízos são incalculáveis.

Rua Alves Pereira, Jequié. Imagem: Souza Andrade