Jequié perde o grande mentor do Museu: Raymundo Meira Magalhães

Raymundo Meira Magalhães, 77 anos, faleceu no início da madrugada desta quarta-feira (25dez19). O jornalista e escritor, que enfrentou ao longo dos últimos anos o Alzheimer, uma doença degenerativa crônica que é incurável e se agrava com os anos, estava em casa, esquina da Av. Rio Branco com a Rua Jornalista Antônio Mendes, no Alto do Viaduto, Centro, onde sempre morou. O corpo é velado na Pax Internacional (ao lado do Colégio Social). O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério São João Batista.

Influenciado pelo pai, jornalista Henrique Meira Magalhães, teve vida longa no jornalismo, área onde atuou, como correspondente regional do jornal A Tarde, colaborador do Jornal Jequié e escreveu para outros informativos, e foi presidente da Associação Jequieense de Imprensa. Também exerceu funções no serviço público municipal, tendo atuado como chefe de gabinete da Prefeitura de Jequié, na década de 1970, na administração do prefeito Landulfo Caribé e diretor de comunicação na Câmara de Vereadores. Ainda foi secretário-executivo da Associação Comercial e Industrial de Jequié-ACIJ.

Porém, sem dúvida, seu nome entrou para a história como o grande mentor do Museu Histórico de Jequié, luta iniciada antes mesmo da criação da Associação dos Amigos do Museu Histórico Escolar de Jequié-ASSAM, entidade que idealizou e presidiu. Foi um grande colaborador em pesquisas escolares, sempre muito solicito para prestar informações sobre a história de Jequié.

O Museu Histórico João Carlos Borges foi criado em 2007, graças a luta de Raymundo Meira, que mobilizou a sociedade em defesa de uma instalação no Grupo Escolar Castro Alves, prédio inaugurado na década de 1930. Foi, inclusive, seu primeiro diretor, cargo que foi deixado anos mais tarde em decorrência da enfermidade. Ele era apaixonado pelo Museu. Certa fez, em entrevista, Meira disse: “A certidão de nascimento de uma cidade é o museu histórico”.