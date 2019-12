Prefeito de Itagibá paga salário de dezembro antes do Natal

O prefeito de Itagibá, Gilson Fonseca, antecipou o salário de dezembro dos servidores públicos municipais para antes do Natal. O pagamento foi feito na terça-feira (24dez19), informa o Site Giro em Ipiaú. “Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas, sempre honramos nossos compromissos com os servidores. O pagamento dele é prioridade”, pontua o prefeito.

Outra informação importante do prefeito Gilson Fonseca é que o pagamento aos fornecedores será efetuado em 2019.