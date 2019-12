A falta de preservação das margens do Rio das Contas faz avançar os problemas no trecho do perímetro urbano de Jequié, especialmente entre a Ramarim e a Gameleira, no Distrito Industrial. Exige-se investimento em ações de preventivas para evitar que o processo de degradação continue. A situação é preocupante, conforme pode ser visto nas imagens a seguir: