Servidores fazem vigília com direito a velório na porta da Prefeitura de Jequié

Julgando-se traídos pela gestão do prefeito Sérgio da Gameleira, servidores públicos municipais de Jequié voltaram a promover protestos na porta da prefeitura no fim da tarde e início da noite desta quinta-feira (26dez19), com direito a caixão, velas, reza e entoação de cânticos.

Os manifestantes acampados na Praça Duque de Caxias acusam o prefeito da cidade de ter abandonado os compromissos assumidos de lutar pela valorização do funcionalismo. Não é de hoje que os efetivos, liderados pelos sindicatos: SINSERV, APLB e SIND-ACS/ACE apontam a atual gestão municipal de perseguidora quanto ao tratamento dado ao funcionalismo.

“Estamos no velório dos traidores dos servidores”, gritou uma funcionária. A queixa mais recente diz respeito ao 13º salário que ainda não foi honrado pela prefeitura. A previsão é de que a primeira parcela será quitada no fim deste mês de dezembro e a segunda parte somente no fim de janeiro de 2020.