DINHEIRO EXTRA: Jequié receberá quase cinco milhões de reais da cessão onerosa dia 31

As prefeituras receberão os valores da cessão onerosa no dia 31 de dezembro. A verba (R$ 5,3 bilhões) partilhada entre os municípios brasileiros poderá ser usada já em 2020. Somente o município de Jequié terá direito a R$ 4.960.350,05 (quatro milhões novecentos e sessenta mil trezentos e cinquenta reais e cinco centavos).

Detalhe: É obrigatório que a gestão municipal tenha autorização legislativa para aplicar o dinheiro. Por isso, alteração na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 deve ser encaminhada e aprovada pela Câmara de Vereadores. O leilão, feito em 6 de novembro pelo governo federal, arrecadou R$ 69,9 bilhões – a maior parte, R$ 34,6 bilhões pertence a Petrobras por ressarcimento; a União ficará com R$ 23 bilhões; Estados e Municípios receberão R$ 10,6 bilhões (50% para cada Ente); e o Estado do Rio de Janeiro, por ser considerado confrontante na localização territorial, terá uma parcela adicional de R$ 1,1 bilhão.

A seguir os valores que cada município tem direito:

Jaguaquara: R$1.750.062,28

Maracás: R$954.579,42

Manoel Vitorino e Itagibá: R$ 795.482,85

Aiquara, Apuarema, Itamari, Lafaiete Coutinho e Lajedo do Tabocal: R$ 477.289,71

Itagi, Itiruçu e Jitaúna: R$ 636.386,28.