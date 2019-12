Onda de protestos dos servidores públicos de Jequié continua

A onda de protestos dos servidores públicos do município de Jequié continua. Depois de realizar ‘o velório dos traidores’ na porta da prefeitura, na quinta-feira (26dez19), movimento, liderado por sindicatos, promoveu, nesta sexta, cortejo fúnebre seguido de atos na Praça Ruy Barbosa, a principal da cidade, e em frente do prédio da câmara, com o enterro simbólico e coletivo daqueles que fazem mal ao funcionalismo público municipal conforme alegação dos manifestantes que se julgam perseguidos e injustiçados pela gestão Sérgio da Gameleira. Também foram registradas criticas aos apoiadores da atual administração municipal.