Câmara de Jaguaquara aprova Projeto que garante livre nomeação para cargos do SAC e Detran

Com 9 votos favoráveis e 3 contrários, a Câmara Municipal de Jaguaquara aprovou, em Sessão Extraordinária, nesta quinta-feira (26/12), o Projeto de Lei Nº 15/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a nomeação, por tempo indeterminado, de servidores do SAC e Detran. Por divergência de entendimento, a matéria gerou grande polêmica. Houve questionamentos por parte da bancada de oposição ao prefeito Giuliano Martinelli (PP), que votou contra a livre nomeação. As informações são do Blog Marcos Frahm.

Oposicionistas defendem a contratação de servidores via Processo Seletivo por tornar a escolha mais justa, abrindo oportunidades para os jovens que não tem nenhuma ligação política na cidade. A vereadora Sara Helem (DEM), que havia pedido vistas antes do recesso parlamentar, por exemplo, deixou claro o posicionamento contrário a ocupação dos cargos dos citados órgãos por indicação política.

O vereador Nildo Piropo, que juntamente com os demais vereadores da base de sustentação do prefeito na Câmara, saiu em defesa do critério político para indicar os cargos, justificou não existir concurso para esses cargos no SAC na Bahia, exceto para o cargo de coordenador, tendo revelado, inclusive, que a unidade de Jaguaquara tem na coordenação uma pessoa concursada pelo Estado.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão funciona em Jaguaquara graças a uma parceria envolvendo o governo estadual e a prefeitura local, sendo a administração municipal responsável pelo pagamento dos salários dos funcionários. Os oposicionistas: Sara Helem, Valdir e Roque Machado votaram contrários ao projeto, enquanto os governistas aprovaram a proposta. O presidente Raimundo não vota. A sessão extraordinária foi acompanhada pelos servidores do SAC, que aplaudiram a aprovação.