Sem honrar compromissos com servidores prefeito Sérgio da Gameleira amarga enorme desgaste de sua imagem pública

A crise envolvendo a gestão Sérgio da Gameleira e os servidores públicos municipais de Jequié está muito longe de ser resolvida. Os sindicatos que representam o funcionalismo não deram trégua em 2019 e não deve ser diferente em 2020, que já começa com a prefeitura devendo uma parcela do 13º prometido para o fim de janeiro. Enquanto o 13º não for honrado, de forma integral, os servidores prometem ocupar as ruas, movimento que só faz aumentar ainda mais o desgaste da imagem da administração que apela para um discurso que não consegue convencer: os efeitos da crise.

Não pagar salário, que tem natureza alimentar, é inimaginável numa cidade de prefeitura rica como a de Jequié. Com as finanças fora de ordem, não resta outra avaliação senão a de que tem havido má gestão do dinheiro público. Quando não se paga o que é prioridade é sinal claro de que tem alguma coisa errada. Os servidores afirmam que eles não são encarados como prioridade pela gestão, como resultado, um imenso prejuízo, inclusive por parte da própria administração ao enfrentar atos de protestos que ecoam em toda cidade, com a mensagem de que o prefeito não tem dado conta da missão a que foi delegado por importante parcela do eleitorado jequieense.

Provocada pela imprensa da capital, que deu ampla repercussão as recentes manifestações dos servidores, a gestão municipal emitiu uma nota que foi publicada pelo portal G1 em que a Prefeitura de Jequié diz já ter informado que, “em face que da grave crise financeira que assola o país e os municípios brasileiros, a gestão municipal teve de fazer o agendamento para pagamento do décimo terceiro salário. Não se trata da negativa de pagamento e sim de um agendamento para pagamento, dentro da atual realidade financeira enfrentada pela Prefeitura de Jequié”.

Afirma também que “a escolha do dia 30 de dezembro para pagamento parcial do décimo terceiro salário, e dia 28 de janeiro próximo para quitação total do mesmo, foge completamente dos interesses da administração municipal e reflete a realidade que vivem outros municípios brasileiros, em razão das dificuldades econômicas atuais”. Ainda de acordo com a gestão Sérgio da Gameleira, a Prefeitura conta com 2.948 (dois mil, novecentos e quarenta e oito) servidores, entre efetivos e concursados REDA, que perfazem um gasto total de R$ 16 milhões/mês.

Como pode ser observado, o volume de recursos financeiros que deixa de circular na economia da cidade quando ocorre atrasos é muito grande. Nas ruas, comenta-se que, nem nos momentos mais sombrios da administração de Tânia Britto, a relação com os servidores foi tão ruim.