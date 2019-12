Jaguaquara enfrenta constante interrupção no abastecimento de água

Moradores de Jaguaquara, maior cidade do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá, voltam a enfrentar problemas com o abastecimento de água. As emissoras de rádio da cidade têm recebido muitas queixas oriundas de vários bairros, informa o Blog Marcos Frahm. As principais fontes de captação de água – Barragem do Baixão e do Rio das Almas – estão com níveis estáveis, e segundo a Embasa, problemas técnicos são detectados com frequência na rede distribuidora, com equipamentos e tubulações deteriorados pela ação do tempo, acrescenta o Informativo. Os mananciais utilizados também são responsáveis pelo abastecimento em outros municípios da região como: Itaquara e Irajuba, onde os munícipes também lamentam as interrupções no fornecimento do líquido.

Ainda de acordo com o Blog Marcos Frahm, uma obra de reestruturação da rede, com substituição da chamada linha tronco, que abastece as três cidades, vem sendo executada por uma empresa vencedora de um processo licitatório realizado pelo Estado. A promessa é de que a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, por meio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa, contemplando Jaguaquara, Itaquara e Irajuba e o Distrito Stela Dubois irá solucionar o problema do abastecimento, mas enquanto a obra, orçada em mais de R$ 4 milhões não for concluída, os jaguaquarenses continuam a lamentar a falta de água.

Jaguaquara