Consumidora do Jequié ganha DEZ SALÁRIOS no último sorteio da Campanha Natalina 2019 da CDL e ACIJ

E a grande vencedora do último sorteio da Campanha Natalina 2019 da CDL e ACIJ é: Andreza de Santana Carvalho. O prêmio no valor de DEZ SALÁRIOS, cujo sorteio eletrônico ocorreu no último sábado (28.12), foi entregue nesta terça-feira, dia 31, na empresa onde fora efetuada a compra, ou seja, na Barreto Material de Construção, coroando a iniciativa destas duas entidades representativas que, mais uma vez, se uniram e mobilizaram comerciantes de toda a cidade, visando contemplar consumidores que fazem suas compras no comércio local.

No geral, 31 pessoas foram beneficiadas com a Campanha Natalina, com premiação total de 40 SALÁRIOS, sendo 30 sorteios no valor de um salário nos dias 29 de novembro, 13 e 20 de dezembro e DEZ SALÁRIOS neste último. O engajamento dos comerciantes na Campanha é de grande valor não somente na perspectiva de aumento nas vendas e premiação de clientes que fazem a opção de comprar no comércio da cidade, mas também, exerce influência no sentido de reforçar a importância de manter o espírito natalino.