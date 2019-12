Prefeitura e Iprej pagam apenas 43% do décimo terceiro anuncia diretora da APLB

A Prefeitura e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié – Iprej efetuaram o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta segunda-feira (30dez19). De acordo com a diretora da APLB, professora Caroline Moraes, os servidores receberam o equivalente a 43% do total que será complementado no fim de janeiro de 2020, conforme reprogramação de pagamento anunciada pela gestão do prefeito Sérgio da Gameleira. Nas redes sociais, nova ‘artilharia’ de criticas a atual administração municipal. “Sequer honraram com a metade do que é devido aos trabalhadores ativos e inativos”, lamentou uma delas.

Diretora da APLB informa percentual do pagamento do 13º