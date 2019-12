Vereador Marcinho anuncia linha de ônibus para o Amaralina

O Amaralina agora tem uma linha de ônibus que passa por dentro do bairro. O anúncio é do vereador Marcinho, que comemorou a chegada do serviço através das redes sociais. “Encerramos 2019 com chave de ouro, atendendo pedido dos moradores que sempre desejaram essa linha por dentro do bairro”, comentou ao agradecer o empenho da prefeitura e da empresa Rio de Contas. “Foram muitas reuniões, desde 2017, para que os moradores tivessem o verdadeiro acesso ao transporte público dentro do bairro”, completa. Na segunda-feira (30dez19), Marcinho acompanhou não somente a instalação das placas de sinalização dos pontos de ônibus, como também dos serviços de limpeza da localidade por parte de prepostos da Locar. “Enquanto algumas pessoas se preocupam em tentar atacar a minha família, minha imagem e o meu mandato, espalhando inverdades, eu respondo com muito trabalho, muita luta e em busca de melhorias para nossa cidade”, conclui.