Sem o Pedro Caetano pronto, time de Ipiaú ainda não sabe onde mandará seus jogos pelo Baianão 2020

Por falta de condições dos estádios de Ipiaú, Jequié, Itabuna e Ilhéus, o time do Doce Mel ainda não sabe onde mandará seus jogos pelo Campeonato Bahiano de Futebol Profissional 2020. As incertezas cercam o clube ipiauense a menos de três semanas do início da competição. De acordo com o Site Giro em Ipiaú, o repórter Romário Henderson apurou que a prefeitura de Teixeira de Freitas, no extremo sul do Estado, abriu as portas da cidade para que o clube mande os seus jogos em seu campo. “A diretoria do Doce Mel analisa essa possibilidade”, informa o Site que acrescenta: “além de Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Salvador surgem como opções para receber o primeiro jogo sob o mando de campo do clube ipiauense”.