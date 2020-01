Forte chuva volta a gerar apreensão em Jequié

O início de 2020 em Jequié vem sendo marcado por fortes chuvas. Com previsão de 70mm a sexta-feira (03jan20) teve relâmpagos, trovões e chuva intensa e duradoura na parte da manhã. Como resultado, vários pontos de alagamentos no Joaquim Romão, Jequiezinho, Mandacaru e Centro. O Mercadão Vicente Grillo foi uma das áreas mais atingidas com o grande volume de água pluvial. Barraqueiros reclamaram da situação. Não houve registro de desabamentos de imóveis nem queda de árvores, mas as ruas que já sofrem com falta de manutenção tiveram seus problemas estruturais agravadas. Preocupações e queixas à parte, produtores rurais festejam a chegada das chuvas de verão. Elas são aguardadas com muita expectativa desde novembro de 2019.

Pontos de alagamentos voltam a gerar apreensão em Jequié.