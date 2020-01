Inscrições para os Colégios da Polícia Militar serão abertas na segunda, dia 6

As inscrições para os Colégios da Polícia Militar da Bahia serão realizadas excusivamente pela Internet, através do site institucional da PMBA, www.pm.ba.gov.br/cpm2020 a partir das 07 horas de segunda-feira (06jan20) até as 18 horas do dia 10. As recomendações do edital foram publicadas no Diário Oficial da Bahia de 4 de janeiro de 2020. No total, são 2.414 vagas. O sorteio das vagas será realizado em 11 de janeiro. No interior do estado 50% das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis e os outros 50% para o público externo. A Bahia conta com cinco unidades em Salvador, (Dendezeiros, Luiz Tarquínio, Ribeira, Lobato e Cajazeiras) e no interior são dez, localizados as cidades de Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro, Jequié e Barreiras.

Imagem do novo CPM de Jequié.