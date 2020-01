Encontro do Partido Verde com Zé Cocá e Hassan amplia debate sobre a sucessão municipal 2020 de Jequié

As condições administrativas de Jequié e experiências positivas na área pública dominaram as discussões do encontro entre quatro prefeituráveis, na sexta-feira (03jan19). Estiveram reunidos o deputado estadual Zé Cocá, o vice-prefeito Hassan Yossef, o presidente da Câmara de Vereadores, Emanuel Campos – Tinho, e o diretor do INSS, Christian Brito, além de outros membros da direção do Partido Verde local. Em nota, foi divulgado que o deputado Zé Cocá se reportou às ações administrativas bem avaliadas que realizou no município de Lafaiete Coutinho e de atos positivos também da atual gestão de Jitaúna. O presidente da Câmara de Jequié, vereador Tinho, também enumerou vários atos de sua gestão à frente do legislativo local, que têm sido referência na eficácia e na inovação administrativa.

Ainda de acordo com a nota, outros temas também foram abordados na reunião como as chapas majoritária e proporcional de cada partido. Tanto os verdes quanto o deputado Zé Cocá e o vice- prefeito Hassan apontaram pontos comuns entre esses dois grupos políticos que podem se unir em torno de um projeto coletivo voltado para os interesses da maioria da população jequieense.

ELOGIOS

O deputado Zé Cocá e o vice- prefeito Hassan Youssef elogiaram a postura propositiva de se fazer política do Partido Verde. Do outro lado, os membros da direção do PV também teceram elogios a Zé Cocá e Hassan Youssef pela postura de diálogo e de efetuar compromissos com seus aliados. “O Partido Verde vai discutir a conjuntura política com sua militância e o deputado Zé Cocá e o vice-prefeito Hassan Youssef também vão ouvir suas bases e seus aliados políticos, e até o final do mês de março deverão ter uma definição de candidatura para prefeito de Jequié”, informa.

Foto: Divulgação