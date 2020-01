Sem serventia, orelhões representam obstáculos para a cidade

Em Jequié, um aparelho, largamente utilizado ao longo de muitos anos, perdeu serventia: o telefone público (orelhão). Os poucos ainda instalados, observados pelo Blog jequieeregiao.com.br não funcionam. O orelhão, que já foi essencial, hoje, quase ninguém mais usa, pois, em geral, as pessoas não têm mais necessidade. Em Jequié, as unidades foram alvos de depredação, mal uso e/ou mal conservação. Sem manutenção, eles representam obstáculos em pontos estratégicos da cidade. Em alguns lugares do País, porém, os equipamentos ainda são usados. No Mato Grosso, por exemplo, cartões de 20 unidades custam R$ 4,00; os de 40 unidades R$6,50 e de 75 unidades R$11,00.

Aparelhos não funciona na Rua Nestor Ribeiro. Imagem: Souza Andrade