Condições da estrada de Florestal deixam seus usuários apreensivos

A BA 547, estrada que liga a BR 116 (Jequié) a BR 101 (Gandu), continua a enfrentar sérios problemas por falta de manutenção adequada, especialmente no trecho nas proximidades do distrito de Florestal, considerado o mais crítico. Com o retorno das chuvas neste início de ano (2020) as consequências vivenciadas recentemente podem voltar à tona com possíveis novos deslizamentos. O problema todo é que o governo não oferece uma solução definitiva, realizando somente a remoção da terra da pista de rolamento, o que não é suficiente. Em outros períodos a passagem de veículos era feita por apenas uma parte da pista. Enquanto isso, a situação continua desafiando a capacidade governamental de resolver o problema estrutural de uma das mais importantes rotas econômicas da região.

Estrada sem acostamento representa perigo aos seus usuários Trecho sem pavimentação asfáltica representa grande risco