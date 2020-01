Piso Nacional do Magistério para 2020 deve ser reajustado em janeiro em 12,84%

Levando em consideração a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, com base em portaria publicada pelo governo federal no dia 23 de dezembro de 2019, o Piso Nacional do Magistério deve passar dos atuais R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15 já neste mês de janeiro de 2020, isto é, um reajuste de 12,84%. Em Jequié, a APLB lembra que o piso não foi majorado em 2019. Em seu site oficial, a Confederação informa que “a entidade reconhece a necessidade de valorização desses profissionais – fundamentais para o desenvolvimento do país –, mas alerta para os graves impactos à gestão da educação e às finanças municipais, que totalizam mais de R$ 8,7 bilhões”. Informa também que, pelos critérios atuais de reajuste, em que não há preocupação com as fontes de custeio – o crescimento do piso é muito acima da inflação ou de qualquer outra correção. Dessa forma, de 2009 até 2020, o aumento salarial para a categoria foi de 203,61%, enquanto o salário mínimo no mesmo período, por exemplo, teve reajuste de 121,7%.

Atualmente, a Lei Federal 11.738/2008 determina a forma do cálculo do reajuste e indica que o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser atualizado anualmente, no mês de janeiro. O aumento deve considerar o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano do Fundo Nacional da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb) nos dois exercícios imediatamente anteriores.

Diante as dificuldades financeiras das prefeitura, a Confederação defende a autonomia municipal em relação a essa questão. Para o movimento municipalista, os reajustes reais nos valores dos vencimentos do magistério devem ser negociados pelos governos estaduais e municipais com seus respectivos professores.