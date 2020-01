Proprietários de veículos devem estar atentos aos prazos do licenciamento integrado 2020, alerta Detran

Os proprietários de veículos devem estar atentos aos prazos do licenciamento integrado 2020. O alerta é do Detran da Bahia. Os proprietários devem fazer o pagamento do licenciamento integrado 2020, composto por taxa administrativa, seguro DPVAT, IPVA e multas, se houver. Após a confirmação da quitação dos débitos pelo banco, o órgão emite o novo registro do veículo (CRLV).

Os prazos de pagamento do IPVA, imposto sobre a propriedade de automóveis cobrado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), servem de referência para o cidadão realizar o licenciamento integrado no Detran-BA. Quem antecipar a quitação do tributo terá 10% de desconto, em cota única, até o dia 10 de fevereiro. A seguir a tabela com as datas, desconto e parcelamento para regularizar o veículo, de acordo com o número final das placas: