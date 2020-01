Inscrições para o Vestibular Uesb 2020 vão até dia 9 de janeiro

As inscrições para o Vestibular Uesb 2020 poderão ser realizadas, somente pela internet, até o dia 9 de janeiro. As provas acontecerão nos dias 2 e 3 de fevereiro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A Uesb está oferecendo 1.186 vagas para seus cursos de graduação, sendo 709 para o primeiro período letivo e 477 para o segundo semestre. Metade das vagas é disponibilizada para ampla concorrência e a outra metade será destinada aos candidatos cotistas. Também estão sendo oferecidas vagas adicionais, em cada curso, para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Outros detalhes podem ser conferidos no site do Vestibular: www.uesb.br/vestibular