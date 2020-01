Souza Andrade celebra sete anos na Jequié FM e 34 de carreira

Em 7 de janeiro de 2013, o radialista e jornalista Souza Andrade estreava na Jequié FM 89,7 como âncora do programa Bom Dia Jequié, um dos principais jornalísticos do rádio regional, no ar de segunda a sexta das 6h30min às 7h30min. Apontado como um dos mais experientes profissionais da imprensa do interior da Bahia, o comunicador comemora, em fevereiro, 34 anos de serviços prestados no setor. Sua trajetória foi iniciada em 1986, na Rádio Educadora de Ipiaú. Desde então jamais parou, participando como cronista esportiva, com atuação como repórter, narrador e comentarista, além de noticiarista, locutor-apresentador-entrevistador, coordenador de programação e correspondente, com destacada participação nos principais meios de comunicação da região e da Bahia [Tropical, Ipiaú FM, extinta Bahiana, 93 FM, 95FM], além de correspondente das rádios Sociedade da Bahia e Metrópole de Salvador.

Apaixonado pelo rádio e comprometido com informação de alta qualidade técnica e ética, também se destaca na mídia impressa, tendo trabalhado no Jornal Folha do Cacau, em 1988 (Ipiaú) e escreveu para o Jornal Tribuna da Bahia em seus tempos áureos, na década de 1990. Já em 2000, passou a figurar da lista de repórteres do Jornal A TARDE, onde permaneceu por cerca de cinco anos, sendo responsável pela cobertura jornalística da Sucursal de Jequié, compreendendo cerca de 30 municípios. Consta ainda de seu Curriculum destacada participação no Jornal Jequié e como assessor de imprensa da Prefeitura e da Câmara de Jequié. Souza Andrade foi presidente da Associação Jequieense de Imprensa e premiado como Repórter Amigo da Criança, “em reconhecimento ao trabalho em defesa dos direitos da criança e da juventude”, numa iniciativa com a chancelaria da Unicef. O Blog jequieeregiao.com.br tem sua assinatura.